Gübre desteklemeleri yüzde 100 arttı! 2020 yılı üretimini de kapsayacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan gübre desteklemelerinin %100 artışına ilişkin kararın 5 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde gerçekleşti:

"Böylece, hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tiritikale) dekara 8 TL olan gübre desteği 16 TL'ye, diğer ürünlerde dekara 4 TL olan gübre desteği 8 TL'ye yükseltildi. Ayrıca organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 TL olan destekleme ödemesi de dekara 20 TL olarak belirlendi. Destek artış kararı 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındı ve Tarım ve Orman İl/ İlçe Müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız. "

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