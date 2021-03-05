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Kapalıçarşı'da yükselişte! 5 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

Serbest piyasaların son işlem gününde anlık ve canlı hareketliliği yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalanma yaşayan fiyatı bugün 410 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir grafik içerisinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 5 Mart 2021 Cuma güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 09:41 ABONE OL
Kapalıçarşı'da altın fiyatları yükselişte! 5 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. fiyatı, yükseliş trendini sürdürürken bugün bugün 410 TL'den işlem görüyor. Bilindiği üzere, Kovid-19 nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı . canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 5 MART 2021

5 Mart 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.743,00
  • Satış: 2.804,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.722,00
  • Satış: 2.763,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 410,40
  • Satış: 410,91

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.339,00
  • Satış: 1.369,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 670,00
  • Satış: 683,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.627,15
  • Satış: 2.680,99

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 371,40
  • Satış: 399,77

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları yükselişte! 5 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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