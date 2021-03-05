Sanayicilerin buluşma noktası 'Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'

Mersin'de sanayicilerin buluşma noktası haline gelen, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi sanayicilerin yanı sıra kent önderlerinin de dikkatini çekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MTOSB, MTSO ve UNDP katkıları ile hayata geçirilen Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Başkan Yardımcıları Gökmen Akyürek ve Aydın Egin ile birlikte MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyesi Seyfetullah Işık, Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve fabrika yetkililerinden bilgiler aldı.

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Model Fabrika'da yer alan Space Center robot atölyesinde de incelemelerde bulunan Başkan Gültak, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, yapımı tamamlanan 3. Organize Sanayi Bölgesi hakkında da Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı çekilen drone görüntüleri ile bilgilendirdi.

Öncü ve örnek işletmeler hedeflediklerini belirten Başkan Tekli "Türkiye'de Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi yani Model Fabrika kurulması amacını taşıyan proje kapsamındaki Mersin Model Fabrika'da, özellikle KOBİ'ler, yalın ve dijital dönüşüm müfredatı ile bu yönde gelişmelerini başlatacak kapsamlı eğitim ve danışmanlık desteği alabilecekler. Mersin Model Fabrika olarak benimsediğimiz vizyon kentimiz ve çevresindeki şehirlerde bulunan bütün işletmelerimize 5 yıl içerisinde yalın üretim felsefesini benimseterek, kendi bünyelerinde uygulamalarını sağlamak yalın dönüşüm ile dijitalleşmiş işletmelerimizin dünyada öncü ve örnek işletmeler haline getirmek" dedi.