SATSO’da inşaat sektörü ele alındı

2021 SATSO Üyelerle İletişim Yılı kapsamında SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ'un da iştirak ettiği toplantıya 34. Meslek Komitesinden; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, Komiteden Meclis Üyesi İbrahim Kahya, 34. Komite Başkanı Hülya Ekşi ve Başkan Yardımcısı Cemal Başak, Komite Üyeleri Fatih Enes İlkay ve Erdem Kamışoğlu, iş adamı Murat Kotan ile davetli meslek grubu üyeleri katılım sağladı.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen toplantıda sektöre ilişkin istişarelerde bulunularak sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı, beraberinde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Komite Başkanı Hülya Ekşi toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, "34. Meslek Komitesi olarak inşaat sektörüne yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sektörümüz kendini sürekli geliştiren, yeni yapı trendlerine, teknolojilerine uyum sağlayan, halkımızın geleceğini sağlam temellere inşa etmek için gayret eden bir sektördür" dedi.

Ekşi, "Bu doğrultuda aylık olağan toplantılarımızda, üyelerimizin faaliyetlerine avantaj sağlayacak konuları tartışarak çözüm önerisi geliştiriyoruz. Odamız tarafından 2021 yılının üyelerle iletişim yılı olarak belirlenmesi komitemizin çalışmalarına ekstra motivasyon ve alınan kararlarına verimlilik katacaktır. Komitemizin çok geniş bir kitleye hitap ederek faaliyet gösteren çok değerli meslek grubu üyelerini olağan toplantılarımızda ağırlayarak verdikleri katkılardan dolayı memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.