Silopi’de doğalgaz ateşi yandı

Tören sonrası konuşma falan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Silopi'ye ilk kez doğalgaz tesiinin kurulduğunu söyledi.

Vali Hamza Pehlivan; " 2018 yılında basınç azaltma merkezi Şırnak il merkezinde kuruldu. Devamında Cizre ilçemizde, İdil ilçemizde ve bu şekilde Silopi ilçemizde basınç azaltma merkezimiz kurulmuş bulunmaktadır. Şehrimizde, İlçemizde doğalgaz akışını sağlayacağız. Bugün itibariyle startın hep birlikte vermiş oluyoruz." dedi.

Silopi'ye bağlı kavalli köyünde faaliyete giren tesisin açılışına Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri eşlik etti.