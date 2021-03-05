Şırnaklı çiftçilere ekipman desteği

Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'GAP İle Tekno Yayla Projesi' kapsamında çiftçilere ekipman desteği sağlandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde kendisini bekleyen çiftçilerle bir araya geldi. Burada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu çiftçilere yönelik yapılan proje hakkında bilgi bilgi sundu. Mustafa Osmanoğlu proje hakkında şunları söyledi " T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2020 Yılı GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) ve Tarımsal Üretimin Desteklenmesi (TÜD) ile çağrıya çıkan programa, 15 Mart 2020 tarihinde Silopi Kaymakamlığı nezdinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazırlayıp sunduğumuz GAP ile Tekno Yayla Projesi kabul görülmüştür.

Projemizin amacı, geçimlerini küçükbaş hayvancılık ile sağlayan göçerlerimizin, konaklandıkları yerlerde büyük zorluklar çektikleri, özellikle makine ekipman eksikliğine rağmen çalışmak durumda kalan vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirmek ve uygun hale getirmektir. Bu projemizin uygulamaya konulması ile geçimini küçükbaş hayvancılık ile sağlayan 20 ailemizin küçükbaş hayvancılık ekipmanları tamamlanacak, barınma, elektrik enerjisi, yayık makinesi ve kırkım makinesi gibi zaruri ihtiyaçları kullanma olanağı sağlanacaktır. Bu da işletme halkının sosyal refahının yükselmesine katkı sağlayacaktır. " dedi.

Daha konuşma kısa bir konuşma yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Şırnak'ın tarım alanında önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. Vali Pehlivan " İlimiz tarım ve hayvancılık için oldukça önemli meralara sahiptir. Terör örgütlerinin menfur eylemleri nedeni ile tarım ve hayvancılık alanında gerilemeler olmuştu. Ancak son yıllarda devletimizin ve ilgili kuruluşların yapmış oldukları çalışmalar neticesinde tarım ve hayvancılık önemli bir noktaya gelmiştir. Bugün de 'GAP İle Tekno Yayla Projesi' kapsamında çiftçilerimizle bir araya gelerek onlara ekipman desteği sağladık. Bu kapsamında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan daha sonra 'GAP İle Tekno Yayla Projesi' kapsamında hayvancılıkla uğraşan çiftçilere teknik makine takdim etti.