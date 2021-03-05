Türk şirket inanılmazı başardı: Dünyada bunu yapabilen yok!

Zırh çözümlerinde ağırlık, maliyet, çoklu atış gibi isterlere göre farklı seramikler kullanılması gerekiyor. Bu amaçla da farklı seramikler bazı yöntemlerle sinterleme işlemi yapılarak, bazen de kompozit toz reçeteleri kullanılarak üretiliyor.

Türk savunma sanayisi şirketi Nurol Teknoloji, 2008'den bu yana ileri teknik balistik seramikler üretmek için faaliyet gösteriyor. Şirket, ileri teknik seramiklerle başladığı yolculuğuna, ihtiyaç duyulan tüm platformlar için balistik çözümlerle devam ediyor.