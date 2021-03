Ziraat ve Halkbank’tan üretime büyük destek

Pandemi döneminde sağladıkları finansmanla Türkiye'nin 2020'de dünyada büyüyen nadir ülkeler arasına girmesini sağlayan kamu bankaları, önemli bir firmayı daha ayağa kaldırarak ekonomiye desteklerini gözler önüne serdi. Ziraat Bankası ve Halkbank, 2018'de konkordato ilan edip Eylül 2020'de hisselerini devraldıkları Keskinoğlu'nu tekrar hayata döndürdü.İki bankanın, Keskinoğlu A.Ş. nezdindeki hisselerinin yüzde 20'lik payı Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.'ye devredildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinin ekonomisinin temel taşlarından biri olan Keskinoğlu, bu işbirliği ile ortaya çıkan sinerji sayesinde büyümesine ivme kazandırarak, ülke ekonomisine ve istihdama katma değer sağlamayı sürdürecek.Piliç eti, yumurta, yem ve viol üretimi konusunda faaliyet gösteren Keskinoğlu, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018'de konkordato ilan etmişti. Eylül 2020'de Keskinoğlu A.Ş. hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devir alınarak süreç başlatıldı. Devir sürecinde iki banka liderliğinde yapılan finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları neticesinde firmanın bankalara olan borçlarının tamamı ödendi. Kamuya olan borçları ilgili kanun kapsamında yapılandırıldı. Konkordato sonrası piyasa ödemeleri düzenli olarak yapıldı. Finansal olarak rehabilite edilen şirketin üretime esas varlığı yapılan yatırımlarla artırıldı. Gelinen aşamada; üretim hacmi her geçen gün artan Keskinoğlu, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın finansman desteği ve sektör tecrübesine sahip endüstrinin içinden gelen yeni uzman ekibiyle, kısa sürede yurtiçinde ve yurtdışında rekabet edebilecek dinamik bir yapıya kavuştu.Sağlıklı bir finansal yapıya kavuşan şirketin yüzde 20 hissesi, tedarik ve satış operasyonları konusunda sektör şirketlerinden Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.'ye devredilmiş oldu. Tiryaki ve Matlı; Keskinoğlu A.Ş'yi yeni yatırımlarla büyüyen ve gelişen, ülke ekonomisine sağladığı katkıyı her geçen gün ileri taşıyan bir marka haline getirmeyi, çalışan sayısını 4 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor.HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, "Bölge ve ülke ekonomisine bu denli önemli katkı yapan bir kuruluşa Ziraat Bankası ve Halkbank olarak kayıtsız kalmamız beklenemezdi. Yaşanan sıkıntıları aşmak için devreye girdik ve firmanın hayatını sürdürebilmesi için destek olduk. Katkımızla Keskinoğlu, mali yapısını düzeltti ve yeniden bölge ekonomisinin en güçlü ögesi haline gelme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Söz konusu çalışmamız Bankamızın 'önce halk, sonra banka' anlayışı ve düsturunun da bir yansımasıdır" diye konuştu.ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kamu bankaları olarak kendi bilançolarının yanı sıra, müşterilerinin ve Türkiye'nin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün yeni örnekleri hayata geçirdiklerini söyledi. Aydın, "Yaptığımız iş meyvelerini verdikçe, bölgedeki üretim ve ticari faaliyet canlanıp istihdam arttıkça, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Gelinen nokta Ziraat Bankası'nın 'bir bankadan daha fazlası' misyonuyla örtüşmüştür" dedi.Firmanın bankalara olan borçlarının tamamı ödendi.Kamuya olan borçları yeniden yapılandırıldı.Piyasa ödemeleri düzenli olarak yapıldı.Üretim gücü yatırımlarla artırıldı.