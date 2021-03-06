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Altın fiyatlarında hareketi! Bugün (6 Mart 2021) tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

canlı rakamlar küçük veya büyük ölçekli fark etmeksizin yaşadığı düşüş sonrası milyonlarca yatırımcının gündemindeki yerini almaya başladı. Serbest piyasalardan gelen Çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatı gibi sarı metalin güncel verileri bu noktada merak konusu haline gelirken "6 Mart 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusu da yanıt arıyor. Vatandaşlar yatırımlarına yön vermek üzere canlı ve güncel rakamları yakından takip etmeye başladı. İşte 6 Mart serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 6.3.2021 19:26 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika hareketi! Bugün 6 Mart 2021 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz sene rekor fiyatlara erişen altının son dönemde altı ayın en düşük grafiğinde seyretmesi dikkatleri üzerine çekerken "6 Mart 2021 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da güncel yanıtını arıyor. Binlerce vatandaş gün içerisinde yatırımlarına yön vermek amacıyla altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Bu noktada serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 411 TL ile geçtiğimiz haftanın bir nebze olsun üstüne çıkabildi. Altın fiyatları yaşadığı son dakika gelişmeleriyle bu kapsamda gündemde kalmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK!

Bir dönem yaşadığı düşüş sonrası durgun bir seviyede seyreden altın fiyatları ardından ise ani bir düşüş yaşamıştı. Bugün gelen verilerde altının geçtiğimiz haftaya göre ufak çaplı da olsa bir yükseliş hareketi gösterdi. Bu kapsamda vatandaşlar altının önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyri merak ediyor.

6 Mart 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.755,00
  • Satış: 2.840,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.721,00
  • Satış: 2.762,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,19
  • Satış: 411,29

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.344,00
  • Satış: 1.371,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 672,00
  • Satış: 685,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.628,40
  • Satış: 2.682,25

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,15
  • Satış: 401,58

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarında son dakika hareketi! Bugün (6 Mart 2021) tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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