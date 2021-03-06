Ankara-Niğde otoyolunda fiyat iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu,
Ankara-Niğde
Otoyolu geçiş ücretlerinde
indirime gidilmesi
yönünde bir
çalışma yaptıkları
müjdesini verdi. Yeni
dönem stratejisini demiryolu
üzerine kurduklarını
anlatan Karaismailoğlu,
"Demiryollarını yeniden
canlandıracağız. Kısa bir
süre sonra demiryolları
duble yollar ile yarışacak"
dedi.
Geçtiğimiz günlerde
TBMM Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu üyeleri ile bir
araya gelerek projeleri anlatan
Karaismailoğlu, milletvekillerinin
Ankara-Niğde
Otoyolu fiyatlarının yüksek
olduğunu, vatandaşların
indirim beklediğini
aktarması üzerine, konuyu
incelediklerini, bir çalışma
yapıp fiyatlarını indirmeyi
planladıklarını söyledi.
AĞ GENİŞLEYECEK
Demiryolu yatırımlarının hem maliyet açısından yüksek hem de zaman alan işler olduğunun altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Yazın Ankara- Sivas demiryolu hattını hizmete açacağız. Konya'yı Karaman'a bağlayacağız. Bursa'yı Ankaraİstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor. Mersin- Gaziantep arasında yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya'yı Mersin'e bağlayan hattı tamamladığımızda demiryolları ağımızı genişleteceğiz. Yük hatlarında önemli çalışmalarımız var. Sanayi bölgeleri ve limanları demir yolu ağlarına bağlayıp, üreticinin lojistik maliyetlerini düşürme amaçlarımız var. Havayollarında ise altyapımızı oluşturduk."
DÖRT KOLDAN ÇALIŞIYORUZ
BÜTÜN projeleri bir anda hayata geçirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Arkadaşlarımız fizibilite çalışmaları yapıyor. Dört bir koldan ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" mesajı verdi.