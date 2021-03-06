Ankara-Niğde otoyolunda fiyat iniyor

Ulaştırma ve Altyapı BakanıAdil Karaismailoğlu,Ankara-NiğdeOtoyolu geçiş ücretlerindeindirime gidilmesiyönünde birçalışma yaptıklarımüjdesini verdi. Yenidönem stratejisini demiryoluüzerine kurduklarınıanlatan Karaismailoğlu,"Demiryollarını yenidencanlandıracağız. Kısa birsüre sonra demiryollarıduble yollar ile yarışacak"dedi.Geçtiğimiz günlerdeTBMM Bayındırlık,İmar, Ulaştırma ve TurizmKomisyonu üyeleri ile biraraya gelerek projeleri anlatanKaraismailoğlu, milletvekillerininAnkara-NiğdeOtoyolu fiyatlarının yüksekolduğunu, vatandaşlarınindirim beklediğiniaktarması üzerine, konuyuincelediklerini, bir çalışmayapıp fiyatlarını indirmeyiplanladıklarını söyledi.Demiryolu yatırımlarının hem maliyet açısından yüksek hem de zaman alan işler olduğunun altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Yazın Ankara- Sivas demiryolu hattını hizmete açacağız. Konya'yı Karaman'a bağlayacağız. Bursa'yı Ankaraİstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor. Mersin- Gaziantep arasında yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya'yı Mersin'e bağlayan hattı tamamladığımızda demiryolları ağımızı genişleteceğiz. Yük hatlarında önemli çalışmalarımız var. Sanayi bölgeleri ve limanları demir yolu ağlarına bağlayıp, üreticinin lojistik maliyetlerini düşürme amaçlarımız var. Havayollarında ise altyapımızı oluşturduk."BÜTÜN projeleri bir anda hayata geçirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Arkadaşlarımız fizibilite çalışmaları yapıyor. Dört bir koldan ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" mesajı verdi.