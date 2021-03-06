Borsaya altın görev

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kıymetli maden ve kambiyo mevzuatında yaptığı yeni düzenlemelerle, altın ithalatı ve ticaretinde denetim mekanizması oluşturulacak. Borsa İstanbul, düzenlemelerle birlikte oluşturacağı sorumlu altın tedarik zinciri ile altının madenden çıkış aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm adımlarını kontrol edebilecek ve kayıt altına alacak. Bu yapısal dönüşümle birlikte şeffaf, etkin bir piyasa tesis edilmesi ve piyasanın en üst uluslararası standartlara kavuşması hedefleniyor. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Dünya altın piyasalarında önemli bir yeri olan ülkemizde, bakanlığımız son dönemde hayata geçirdiği uluslararası alanda kabul gören sorumlu altın tedarik zinciri uygulamaları ve diğer düzenlemelerle altın piyasasında kontrol, denetim ve raporlama uygulamalarına farklı bir bakış açısı geliştirme yönünde irade ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkilendirmesi sonucunda, Borsa İstanbul bu alanda yapacağı düzenlemelerle piyasa standartlarını daha da yüksek seviyelere taşıyacak. Dünyanın ilk spot borsalarından birini kuran, yüzlerce yıllık altın ve sarrafiye kültürüne sahip ve halihazırda 40 binin üzerindeki kuyumcu noktasıyla dünyanın en önemli birkaç mücevher ve altın sikke üreticisinden biri olan ülkemizde, altın ithalatının daha güvenilir ticari standartlara kavuşturulması hedeflendi. Uluslararası saklama merkezi olma yolunda da önemli bir adım olarak gördüğümüz düzenlemeler sektörün global standartlara erişmesinde de önemli" denildi.