Devler Ortaköy için yarışıyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2021 ihalelerini peş peşe gerçekleştiriyor. İstanbul Beşiktaş Ortaköy arsasının gelir paylaşımı modeliyle yapılan ihalenin ilk oturumu dün düzenlendi. İhaleye 12 firma teklif sundu. Ortaköy arazisi için Eltes İnşaat, Kiler GYO&Biskon Yapı, İntaya İntes, Pasifik Gayrimenkul, YSE Yapı, Emaar Libadiye&Emaar Properties, Hera Teknik Yapı, Fuzul Yapı, Citadel Gayrimenkul&Lüks Gayrimenkul, Nuryıldız&Sur Yapı, Artaş&Avrupakent, Eston&Tektaş&Keleşoğlu kıyasıya yarıştı. Kazanan, ihalenin önümüzdeki günlerde düzenlenecek ikinci oturumunda belli olacak. 2 bin 748 metrekare park alanı olmak üzere toplam 19 bin 879 metrekare büyüklüğündeki arsada 28 bin 266 metrekare inşaat yapılabilecek. Emsal 1.65, yükseklik en çok zemin artı 15 kat olan arazi, ticaret kullanımının yoğun olduğu Barbaros Bulvarı'na cepheli.