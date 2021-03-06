Hobi olarak başladığı sanatı Avrupa’da alıcı buluyor

M. Ö. 300 yıllarında kurulan Antakya'nın en eski mahallesi olan Affan'a sevdalı olan mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli, mahalle merkezinde kurduğu sanat galerisinde bu sanata farklı bir boyut kazandırıyor. Geri dönüşüme atılan objelerle yaptığı üç boyutlu eserlerini mitolojik ve felsefik öyküleriyle sergileyen Hüzmeli'nin, dünyanın birçok ülkesine gönderdiği mozaik tablolar beş yıldızlı otellerin lobilerin süslüyor.

MİTOLOJİK ÖYKÜLERİ GÜNÜMÜZE TAŞIYOR

Asıl mesleğinin ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokuma olduğunu ifade eden Hüzmeli, "Hatay'ın tarihi ve ören yerlerinde gezerken gördüğüm mozaikler ve objeler beni bu çalışmayı yapmaya itti. Dünyanın en eski sanatlarından birisi olan mozaik, bölgemizin tarihsel ve mitolojik öykülerini, kahramanlarını ve güzelliklerini günümüze taşıması açısından önemli kılavuzum olmuştur. Son yıllarda bölgemizin tanıtımına da katkı sunması, bu sanatı daha değerli kılmıştır" dedi.

HEM YAPIYOR HEM ÖĞRETİYOR

Her yaş gurubuna damozaik eğitimi veren Hüzmeli; "Daha öğreneceğim çok şey var, öğrendikçe paylaşmayı, paylaştıkça mutlu olmayı ilke edindim. Bu doğrultuda kendime bir yol haritası çisdim. Yaptığım çalışmalar zamanla yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gördü. Bu beni en çok mutlu edin olay oldu. Çünkü dünyanın en büyük mozaik müzesinin bulunduğu Hatay'da mozaik sanatı ne yazıkkı ilgi görmüyor. Buda beni çok üzüyor. Bu ilgili arttırmak içinde isteyen herkese eğitim veriyorum. Çünkü sanatı paylaştıkça mutlu oluyorum." dedi.