İki ayda 11 milyona yakın yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelindeki havalimanlarına üst geçişler birlikte toplam 75 bin 34 uçak trafiği gerçekleşirken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 392 bin 419 yolcuya hizmet verildi.



Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise şubat ayında iç hatlarda 38 bin 302 ton, dış hatlarda 147 bin 758 ton olmak üzere toplamda ise 186 bin 60 ton olarak gerçekleşti.



İHL'DE 1.6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



İstanbul Havalimanı'nda (İHL)şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 882, dış hatlarda 10 bin 9 olmak üzere toplamda 13 bin 891'e ulaştı. Yolcu sayısı ise iç hatlarda 459 bin 53, dış hatlarda 1 milyon 188 bin 703 olmak üzere toplamda 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şubatta 2 bin 846 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 16 bin 737 uçak trafiği gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında ise İstanbul Havalimanı'nda hizmet verilen uçak sayısı 28bin 965'e yolcu sayısı ise 3 milyon 329 bin 488'e ulaştı

İKİ AYDA YAKLAŞIK 11 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



Yılın ilk ayında ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 85 bin 749, dış hatlarda 36 bin 699 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 148 bin 768 uçak trafiği gerçekleşti.



Yolcu trafiği ise 7 milyon 88 bin 345'i iç hat, 3 milyon 526 bin 756'i dış hat olmak üzere transit yolcularla birlikte toplam 10 milyon 619 bin 871 yolcuya hizmet verildi.



Yılın ilk iki ayındaki havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 75 bin 17 ton, dış hatlarda 298.184 ton olmak üzere toplamda 373 bin 201 tona ulaştı.