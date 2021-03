İpekböceği üretimi Şah’a kalkacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kulp'ta yaptığı değerlendirme toplantısında üreticilerden gelen talepler üzerine verdiği talimatla İpek Böceği üreticilerine 15 bin adet dut fidanı dağıttı. Kulp Ağaçlı mahallesinde bulunan İpek İplik Üretim Tesislerinde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Gözlet, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, STK temsilcileri, muhtarlar ve ipek böceği üreticileri katıldı.



Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Kulp'taki üreticilerin yaş koza üretiminde Türkiye'de birinci olduklarını belirterek üreticileri tebrik etti. Nurbaki, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilere artırarak destek olacaklarını ve tüm imkanlarını üreticiler için seferber edeceklerini kaydetti.



'ÜRETİCİLERE 16 MİLYONLUK BİR BÜTÇE İLE DESTEK VERECEĞİZ'



Ardından konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, "Bugün İpeğin merkezi Kulp'ta İpek Böcekçiliği üreticilerimizi desteklemek amacıyla 15 bin dut fidanımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Kulp İlçemiz tarımın, hayvancılığın, ipekçiliğin, üretimin anavatanında varoluşumuzdan aldığımız güçle potansiyelimizi tekrar hayata geçirmek, korumak ve pekiştirmek zorundayız. Bunun için devletin tüm birimleri ile milletin el ele vermesi ve bir üretim seferberliği halinde çalışması icap ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda çiftçilerimize ve üreticilerimize ciddi anlamda hizmetler veriyoruz. Sayın Valimiz 2021 yılını sert kabuklu meyveler yılı ilan etti. Tarım İl Müdürlüğü, GAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 16 milyonluk bir bütçe ile fidan ve teknik destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.



'SİZLER ÜRETTİKÇE BİZ ÜRETİMİ DESTEKLEYECEĞİZ'



Kulp'ta 800 üretici ile Türkiye'de yaş koza üretiminin yüzde 60'ının karşılandığını hatırlatan Kardan, "Ortadoğu ve Avrupa'nın tek İpek İplik Fabrikasına sahibiz. İpeğin merkezinde var olan potansiyelimizi korumak, geliştirmek ve Pazar alanını büyütmek zorundayız. İlçemnizin kadın istihdam merkezinde, kadınlarımız el emeğiyle İpeğimizi işliyor, şekillendiriyor ve pazara sunuyor. 2020 yılında İpek böcekçiliğini desteklemek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kireç, graft kağıdı, termometre ve hidrometre gibi üretimde ihtiyaç duyulan malzemeleri üreticilerimize teslim ettik. Ancak üreticilerimizin zorlandığı konu dut fidanı temin etmekti. Bugün söz verdiğimiz gibi 15 bin adet dut fidanını üreticilerimize teslim ediyoruz. Kulp İlçesinde İpek ve İpek ürünlerine dönük projelerimiz var. Üreticilere bu yönde desteklerimiz her zaman devam edecek. Sizler ürettikçe biz üretimi destekleyeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.



Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Gözlet ise yaptığı konuşmada "Yılda yaklaşık 50-55 ton yaş koza üretilen ilçemizde, üretimi artırmaya yönelik 800 üreticimize her türlü desteği sunuyoruz. İlçe değerlendirme toplantısı vesilesiyle ilçemizi ziyaret eden Diyarbakır Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Sayın Münir Karaloğlu'na iletmiş olduğumuz dut fidan talebimizi kısa sürede karşılayıp üreticilerimize verdiği bu desteğinden ötürü kendisine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Genel Sekreter Kardan ve Kaymakam Gözlet, üreticilere dut fidanlarını teslim etti. Tören çekilen toplu fotoğrafların ardından sona erdi.