Kalıcı fiyat istikrarı parayı değerlendirecek

ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.62 ile 25 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesi dün yine piyasaları karıştırdı. Önceki gece Fed Başkanı Jerome Powell da müdahale sinyali vermeyince dolar/TL, perşembe akşamı 7.58 ile aralıktan bu yanaki en yüksek seviyeyi gördü. Dün ise dolar 7.55 TL seviyesinin üzerini test etti. Kurdaki hareketlenme sürerken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın blog sayfasındaki açıklamaları gündeme geldi. 'Merkez'in güncesi' sayfasında yayımlanan yazısında Ağbal, fiyat istikrarı vurgusunu yineledi. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların süreceğini ifade eden Ağbal, ortaya konan stratejinin de geçici olmadığını açıkladı. Ağbal, "Fiyat istikrarı odaklı para politikası refahın anahtarlarından biri. Merkez Bankası olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek. Güven veren bir para politikası uygulayarak bu amaca ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü kalıcı fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme, toplumun refahı, daha adil gelir dağılımı ve daha fazla istihdam için bir ön koşuldur. Bundan sonra da Merkez Bankası uygulamakta olduğu doğru politikaları devam ettirerek tüm ekonomik aktörlerin güvenini kazanmak için çalışacak, böylece kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak toplumsal refaha eşsiz bir katkı sağlayacak" diye yazdı.