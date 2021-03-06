Şanlıurfalı esnaflar aylar sonra iş yerlerini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından ülke genelinde "Kontrollü normalleşme" sürecinin başladığını açıklamasından sonra aylardır iş yapamayan esnafın yüzü gülmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından alınan kararlar ile birlikte "Kontrollü normalleşme" süreci az riskli seviyede yer alan Şanlıurfa'da normalleşme süreci başlarken aylardır hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla halk kendini sokağa attı. Oluşan kalabalık aylar sonra dükkanlarını açan esnafın ise yüzünü güldürdü.

101 Gün sonra biten hafta sonu kısıtlaması ile Tarihi, doğal güzellikler Peygamberler şehri olarak alınan Şanlıurfa'nın Haşimiye ve Balıklıgöl platosundan bulunan esnaf iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözde merkezlerinden biri olan, özellikle yaz aylarında turistlerin akın ettiği Tarihi çarşıda aylar sonra ilk defa sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken, vatandaşlar da güneşli havayı fırsat bilerek soluğu çarşı ve pazarda aldı.

Haşimiye bölgesinde bulunan esnaf Esnaf Mehmet Göçerise, Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından çarşımızda biraz hareketlilik başladı. Ziyaretçileri görmeye başladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok yabancı turistin gelmesini bekliyoruz diye konuştular.