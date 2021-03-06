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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Mart Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

: hareketlendi! 6 Mart Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Koronavirüs salgını süresince en önemli yatırım aracı olan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada merak edilirken canlı rakamlar ise önem kazanıyor. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu bugün 22 ayar bilezik fiyatı 372 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 670 liradan işlem görüyor. Bu bakımdan; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 6.3.2021 08:08 Son Güncelleme: 6.3.2021 08:08 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 6 Mart Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

! bugün hareketlendi. Kimi zaman düşüş kimi zaman yükseliş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Buna göre; gram altın fiyatı bugün 411 liradan işlem görürken tam altın ise 2 bin 628 liradan işlem görüyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 6 MART 2021 CUMARTESİ

Altın fiyatları alış ve satış rakamları şu şekilde;


SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 6 Mart Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 372,26

SATIŞ: 400,66

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.750,00

SATIŞ: 2.816,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.721,00

SATIŞ: 2.762,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 6 Mart Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.628,40

SATIŞ: 2.682,25

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.341,00

SATIŞ: 1.372,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 6 Mart Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 670,00

SATIŞ: 684,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 411,19

SATIŞ: 411,29

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Mart Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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