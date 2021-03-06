SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Mart Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika! Altın fiyatları bugün hareketlendi. Kimi zaman düşüş kimi zaman yükseliş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Buna göre; gram altın fiyatı bugün 411 liradan işlem görürken tam altın ise 2 bin 628 liradan işlem görüyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberinin detayları!
Altın fiyatları alış ve satış rakamları şu şekilde;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 372,26
SATIŞ: 400,66
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.750,00
SATIŞ: 2.816,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.721,00
SATIŞ: 2.762,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.628,40
SATIŞ: 2.682,25
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.341,00
SATIŞ: 1.372,00