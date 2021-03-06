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haberi... Emekliye 2 bin 825 TL! TÜED'den en düşük talebi...

Emekli maaşlarıyla ilgili haberi... 2021'e zamlı maaşlarıyla giren emekliler bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini yine hesaplarında görecek. Öte yandan, Türkiye Emekliler Derneği en düşük rakamı hakkında 'asgari ücrete eşitlensin' talebinde bulundu. Eğer söz konusu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.

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Giriş Tarihi: 6.3.2021 09:56 ABONE OL
Son dakika haberi... Emekliye 2 bin 825 TL! TÜED'den en düşük emekli maaşı talebi...

Son dakika haberi... Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu. Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelir imkanları hayata geçilirken, emekli aylıklarında da iyileştirmelere de imza atıldı. En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, 2020'de de bin 500 liraya yükseltildi. Emekliler, taban aylıkta bu yıl da bir artış yapılması beklentisini taşıyor.

ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENSİN TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, bu yıl net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor.

Eğer bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.

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Son dakika haberi... Emekliye 2 bin 825 TL! TÜED'den en düşük emekli maaşı talebi...
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