Son dakika haberi... Emekliye 2 bin 825 TL! TÜED'den en düşük emekli maaşı talebi...

Son dakika haberi... Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu. Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelir imkanları hayata geçilirken, emekli aylıklarında da iyileştirmelere de imza atıldı. En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, 2020'de de bin 500 liraya yükseltildi. Emekliler, taban aylıkta bu yıl da bir artış yapılması beklentisini taşıyor.