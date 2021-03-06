Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığından patates ve soğan üretimi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığından patates ve soğan üretimi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığından patates ve soğan üretimi ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık, "Dünyanın önemli patates ve soğan üreticisi ülkelerinden biri olan ’de 2019 yılında 4 milyon 979 bin 824 ton olan patates üretimi, 2020 yılında % 4,4 artış ile 5 milyon 200 bin tona yükseldi." dedi.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 10:26 ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanlığından patates ve soğan üretimi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Aynı periyotta soğan üretiminde de yükselme gerçekleşti. 2019 yılında 2 milyon 200 bin ton olan soğan üretimimiz, 2020 yılında % 3,6 artış ile 2 milyon 280 bin ton olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, "Ülkemizde patates ve soğanın ihraç edilmesine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bunula birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığınca, yurtiçi ve yurtdışı piyasalar yakından takip edilerek taze veya işlenmiş mamul soğan ve patates ürünlerinin ihraç edilmesine yönelik çalışmalar ayrıca yürütülüyor. Ürettiği patates ve soğanlarla kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan Türkiye, geçtiğimiz yıl 124 bin ton patates ile 220 bin ton soğan da ihraç etti." sözlerini kullandı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım ve Orman Bakanlığından patates ve soğan üretimi açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA