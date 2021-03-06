Tarım ve Orman Bakanlığından patates ve soğan üretimi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Aynı periyotta soğan üretiminde de yükselme gerçekleşti. 2019 yılında 2 milyon 200 bin ton olan soğan üretimimiz, 2020 yılında % 3,6 artış ile 2 milyon 280 bin ton olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, "Ülkemizde patates ve soğanın ihraç edilmesine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bunula birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığınca, yurtiçi ve yurtdışı piyasalar yakından takip edilerek taze veya işlenmiş mamul soğan ve patates ürünlerinin ihraç edilmesine yönelik çalışmalar ayrıca yürütülüyor. Ürettiği patates ve soğanlarla kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan Türkiye, geçtiğimiz yıl 124 bin ton patates ile 220 bin ton soğan da ihraç etti." sözlerini kullandı.