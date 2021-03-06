Tarlada da sıfır atık dönemi başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesinde yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Alışveriş merkezleri, zincir marketler, sanayi bölgelerinden sonra tarlada da sıfır atık yönetimi başlıyor. Bu sistemle tohumun tarlaya düştüğü andan hasada kadar geçen sürede meydana gelen sap, saman, koçan gibi atıklar, tarımsal faaliyetlerde açığa çıkan atık plastiklerin geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.



MOBİLYA OLUYOR

"1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı" kapsamında İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) işbirliğiyle yürütülen çalışmayla çiftçilerin tarlalarında sıfır atık yönetim sistemine geçmeleri desteklenecek. Konya-Karaman'da pilot uygulanan program kapsamında çiftçilerin ellerindeki yaklaşık 3 bin kg tehlikesiz atık, 400 kg tehlikeli atık toplandı. Tarladan alınan tehlikesiz plastik atıklar geri dönüşüm lisanslı tesislerinde hammadde niteliği kazandı. Bunlardan oto yedek parçaları, çöp toplama kutuları, bahçe mobilyası, dren boruları, endüstriyel fiberler, saksı, kova ve benzeri birçok yeni plastik ürün elde edilebiliyor. Tehlikeli plastik atıklar da lisanslı toplama araçlarıyla alınarak alternatif hammadde olarak kullanımı için değerlendirdi. Toplanan atıkların 117.28 kg sera gazı salınımı engellenerek, 16.513 kilovatsaat enerji tasarrufu ile fayda sağladı.



MODEL BAKANLIĞA SUNULACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürütülen sıfır atık projesi ile atık azaltma, kaynakta ayırma, taşıma, geri kazanım, bertaraf sahaları bir bütün olarak geliştiriliyor. ABD merkezli gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün sektörlerinde faaliyet gösteren Cargill, sürdürülebilir tarımı desteklemek, atıklara hammadde olarak değer katmak amacıyla yürüttüğü 'Tarlada Sıfır Atık Yönetim Sistemi Modeli'ni bakanlığa sunacak.



10 MİLYON ÇİFTÇİ

"Mısır tarımında plastik atık hasadı başlıyor" sloganı ile yaşama geçirilen projenin ilk aşamasında çiftçilere sıfır atık yönetimi eğitimi verilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerine uyumlu olarak 2030'a kadar global olarak 10 milyon çiftçinin hayatına dokunulacak. Tarımda sosyal, dijital dönüşüm programı olan '1000 Çiftçi 1000 Bereket' ile, ekimden hasada kadar çiftçilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık desteği sağlanıyor.



UYDUDAN TARLA SAĞLIĞI İZLENİYOR

Program kapsamında uydudan tarla sağlığı takibi yapılıyor. Uydular her gün tarla üzerinden geçiyor. Bu sırada görüntüler çekiliyor. Bu görüntüler; eli ürüne, bitkinin fenolojik dönemine ve bölgesel iklim verilerine göre yorumlanarak tarlaya ait çeşitli gelişim haritaları hazırlanıyor. Bu haritalar, uyduda tarla sağlığı takibi mobil uygulamasından sunuluyor. Kullanıcılar bu haritaları inceliyor. Farklı tarihlerdeki haritaları karşılaştırıyor. Tarlalarının gelişimini düzenli olarak takip edebiliyor.