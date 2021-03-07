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ne kadar? 7 Mart Pazar çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ons altın fiyatları

ile ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle çıkışa geçen altın fiyatları, yeni yılın ardından daha sakin bir davranış sergiliyor. Pazartesi gününden itibaren yükselişe geçip hafta boyunca 410 TL civarında seyreden gram altının fiyatı, 7 Mart Pazar günü 411 TL seviyesinde.  A Para altın fiyatları sayfası ile 7 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 7.3.2021 14:23 ABONE OL
Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart Pazar çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ons altın fiyatları

Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, yeni yılla birlikte düşüşe uğrasa da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı 7 Mart Pazar öğle saatlerinde 411 TL seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 7 MART 2021

7 Mart 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.763,00

Satış: 2.845,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.739,00
  • Satış: 2.781,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,19
  • Satış: 411,29

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.347,00
  • Satış: 1.373,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 674,00
  • Satış: 686,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.646,84
  • Satış: 2.698,17

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,99
  • Satış: 402,46

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart Pazar çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ons altın fiyatları
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