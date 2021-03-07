Altın fiyatları ne kadar? 7 Mart Pazar çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ons altın fiyatları

Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, yeni yılla birlikte düşüşe uğrasa da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı 7 Mart Pazar öğle saatlerinde 411 TL seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.