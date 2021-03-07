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hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl pandemi etkisiyle ciddi yükseliş yaşayan altın, yeni yılla birlikte se düşüşe geçmişti. Hafta boyunca inişli çıkışlı grafiğini sürdüren altının gram fiyatı bugün 411 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hareketli grafiğini sürdürüyor. 'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 7 Mart 2021 bugün güncel ve canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 7.3.2021 10:23 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

'dan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçmişti. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı bu sabah 402 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 7 MART 2021

7 Mart 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.763,00

Satış: 2.845,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.739,00
  • Satış: 2.781,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,19
  • Satış: 411,29

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.347,00
  • Satış: 1.373,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 674,00
  • Satış: 686,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.646,84
  • Satış: 2.698,17

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,99
  • Satış: 402,46

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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