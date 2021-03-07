Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamları gören altın fiyatları Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçmişti. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı bu sabah 402 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı yatırımcılar ve alım satım yapmayı düşünenler tarafından takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru ne olacağı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 7 MART 2021

7 Mart 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.763,00

Satış: 2.845,00