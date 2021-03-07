Dönüşüme devlet garantisi

Hükümet, Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni bir hamle daha geldi. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği artırıldı. Anlaşmalı bankalarla yapılan protokol çerçevesinde kredi üst limiti 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

Bakanlık şimdi de dönüşümü hızlandıracak ve vatandaşların mağduriyetini önleyecek yeni bir finansman modelini devreye aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm için geçerli olacak bu modelde Emlak Katılım Bankası'nın garantör olacağını açıkladı.



3 FİNANSMAN FORMÜLÜ

Her yıl 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası ile tüm tarafları kapsayan kentsel dönüşüm için 3 ana finansman çözümü geliştirdiklerini söyledi.

Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın dahil olduğu süreci şöyle anlattı: "İlk önce; vatandaşlarımız ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak. Sonraki süreçte Emlak Katılım bankamız, müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş-müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek ve uygun olan projeler için de bankamız ile müteahhit arasında iş bitirme protokolü imzalanacak. Vatandaşlarımızın bankadan kullandığı finansmanlar, iş bitirme garantisi anlaşması kapsamında, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacak. Emlak Katılım bankamız, geliştirdiği yeni finansman modelleriyle hem güçlendirmede hem yerinde dönüşümde hem de alansal dönüşümde vatandaşlarla müteahhit firmalar arasındaki imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü olacak. Bir taraftan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde maliyetlerini azaltıcı finansman yardımları yapılırken diğer taraftan kentsel dönüşüm kredileri de kontrollü kullandırılacağı için işin tamamlanması da garanti altına alınmış olacak."



16 MILYAR LIRALIK KAYNAK SAĞLANDI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı bugüne kadar 839 milyon lirası riskli alan, 3 milyar 792 milyon lirası riskli yapı olmak üzere hak sahiplerine 4 milyar 631 milyon lira kira yardımı yaptı. Hak sahiplerinin bankalardan kullandıkları kredilere 151 milyon lira faiz desteği sağlandı. Dönüşüm kapsamında 1 milyar 225 milyon lira tutarında kamulaştırma yapıldı. TOKİ, İLBANK ve belediyelere proje karşılığı 9 milyar 629 milyon lira aktarıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar, ülke genelinde yaklaşık 16 milyar lira harcama gerçekleştirildi.

PIYASAYI DACANLANDIRACAK

VATANDAŞIN oturduğu binanın kentsel dönüşümü sürecini başından sonuna kadar güven içinde, mağduriyet yaşamadan gerçekleştirmesinin hedeflendiğini belirten Bakan Kurum, "Yine vatandaşlarımızın güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, işyerleri için de azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kâr payı desteğini de Emlak Katılım bankamız aracılığıyla vatandaşlarımıza sunacağız. Finansal çözümlerimizle süreci hem vatandaşımızı ve hem de müteahhit firmayı yönetiyoruz. Taraflar arasındaki güveni artırırken, sorumlulukları alarak riskleri en aza indiriyoruz. Bu finansman çözümleri hem piyasayı canlandıracak, yeni yatırımcıların piyasaya girişini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımız ve özel sektörün hak ve menfaatlerini koruyacak. Böylece, kısa zamanda afetlere hazır bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.



DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK HAMLELER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli yapının dönüşümü için önemli adımlar attı. Dönüşümü hızlandıracak son düzenlemeler şöyle:

* Yapı kayıt belgesi alınan yapıların güçlendirilmesinin önü açıldı.

* Konutlarını riskli yapı statüsünde dönüştüren vatandaşlar için, mevcut yapılarının 1.5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

* Binasını dönüştürecek hak sahibi her bir vatandaşın bankalardan kullanacağı kredi 125 bin TL'den 200 bin TL'ye ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildi.

* Bina güçlendirme kredisi 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkartıldı.



3 ANA FİNANSMAN MODELİ GELİŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüm kredi limitleri de artırılmıştı. Hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit;

* Güçlendirme kredisi 50 binden 80 bin TL'ye

* Konut ve iş yeri yapım kredilerinde 125 binden 200 bin TL'ye

* Toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon TL'ye çıkarıldı.

* Tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği verildi.