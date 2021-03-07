E-ticarette kadınlara 8 mart hediyesi

Kadın girişimcilerin e-ticarete ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticarette kadınların daha fazla yer almasını beklediklerini belirterek, "E-ticaret her vatandaşımıza eşit olarak ticaret yapma özgürlüğü veriyor. Kadınlarımızın son yıllarda e-ticaret pazaryerlerinde daha çok yer aldığını görüyoruz. Pazaryerlerinde kadınların sahip olduğu veya kadın ortaklı mağaza sayısının yüzde 15-25 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu oranın zaman içerisinde daha yukarılara çıkması sürpriz olmaz" dedi.

PTT iştiraki yerli ve milli e-ticaret sitesi PttAVM'deki kadın girişimcilerle ilgili de bilgi veren Çevikoğlu, "Kadınlarımızın e-ticaret alanında her daim yanındayız. Halihazırda 25 binin üzerinde tedarikçimizin neredeyse yüzde 20'sini kadın tedarikçilerimiz oluşturuyor. Bu sayı, özellikle Covid-19 sürecinde daha da artış yaşandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Çevikoğlu ayrıca, "Kadın KOBİ'lerimizin de dahil olduğunu birçok KOBİ'mize, 100'ün üzerinde ülkede e-ihracat yapma imkânı sunuyoruz" diye konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİ İÇİN KOMİSYON İNDİRİMİ GELİYOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın girişimcileri desteklemek için site olarak komisyon indirimine gideceklerini aktaran Çevikoğlu, "Mart ayı boyunca yeni mağaza açacak kadın girişimcilerimiz için komisyon oranlarımızda yüzde 50 indirime gideceğiz. Bu girişimcilerimiz 3 ay boyunca indirimli komisyon oranlarından yararlanmış olacak. Kampanyadan halihazırda bünyemizde satış yapan kadın girişimcilerimiz de yararlanacak. Bu yolla daha çok kadın girişimcimizi e-ticaret ile tanıştırarak destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EL EMEĞİ ÜRÜN VURGUSU

Evde kendi ürününü üretip satan kadın girişimcilere de çağrı yapan Çevikoğlu, "Evdeki üretimlerini internetten satanlara yönelik vergi muafiyeti bulunuyor. Yani ayrı bir iş yeri açmadan oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar için esnaf muaflığı getirilmişti. Bu büyük bir kolaylık, özellikle ev hanımlarımız için de önemli bir fırsat. Vergi muafiyeti bulunanların da pazaryerlerinde satış yapabilmesinin önünde kanuni bir engel bulunmuyor. Bunun için de seve seve elimizi taşın altına koyabiliriz" diye konuştu.

E-TİCARET AKADEMİSİ ÇOK YERİNDE BİR ADIM

Pandeminin başında 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasıyla özellikle KOBİ'lere önemli destekler verildiğini söyleyen Çevikoğlu, "O dönem KOBİ'leri e-ticarete teşvik edecek ve kolaylık sağlayacak önemli adımlar atıldı. Kadın girişimcilerimiz de bu fırsatlardan yararlandı. Bunun yanında devletin e-ticaret Akademisi gibi eğitim uygulamalarını çok yerinde buluyoruz. Bu tip programlarla girişimcilerimizin elektronik ticaret alanına güçlenerek girmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.