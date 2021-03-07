Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları: 8 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika… Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Ellerinde değerli sarı metali bulunduran vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce muhakkak altın fiyatları ne kadar, 8 Mart Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram, çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının başlamasıyla son dönemde düşüşe geçen çeyrek altın 677 liradan güne başlarken gram altın 413 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca yatırımcının gündeminde yer alan altın fiyatları son dakika canlı rakamlar yakından takip ediliyor. Son olarak gram altın 413 TL, çeyrek altın 677 TL, cumhuriyet altın 2.739,00TL'den güne başlarken 8 Mart 2021 Bugün altın fiyatları ile ilgili detaylar şöyle;