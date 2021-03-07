Son dakika: Kritik virajda pozitif büyüme





Bu yılın ilk iki ayında gelen ihracat rakamları bu noktada umut verdi. Şubatta gerçekleşen 16.1 milyar dolarlık ihracat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat performansı olarak kayıtlara geçti. Bu yıl büyüme açısından en belirleyici sektör ise hiç kuşkusuz hizmetler sektörü olacak. Salgınla mücadelede ve aşılamada elde edilecek başarıya endeksli olan hizmetler sektörünün normale dönüş hızı, büyümenin rotasını çizecek. 2019'daki ciro rakamlarına ulaşmak zor olsa da geçen yıla kıyasla 2021'de hizmetler sektöründe büyümenin pozitife dönmesi bekleniyor.