Tanker süren de vinç kullanan da var

Türkiye'de son yıllarda istihdamda kadını önceleyen politikalar meyvelerini vermeye başladı. Kadınların işgücüne katılma oranları artıyor. İş hayatının hemen her alanında artık kadınları görmek mümkün. "Elinin hamuruyla erkek işine karışmaması" istenen kadınlar son yıllarda geleneksel olarak "erkek işi" olarak bilinen birçok iş kolunda kendine önemli bir yer edinmeye başladı. Akaryakıt tankeri süren kadınlar da var, 50 metrelik vinçlerin tepesine çıkarak arızaları tamir edenler de... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde zor alanlarda gösterdikleri başarıyla dikkat çeken kadınlarla konuştuk...29 yaşında, evli, üç çocuk annesi Ebru Aydın, bıçak ustası... Küçük yaşta babasından bıçak yapmayı öğrenmiş. Evlendikten sonra bunu meslek haline getirmiş. Aydın, eşinin kendisine "Sen kadın halinle bıçak yapamazsın" demesiyle inat üzerine bu işe başladığını söylüyor. Küçük yaştan itibaren erkeklerin yaptığı, güç gerektiren işlere ilgisi olduğunu, bu işi de hemen kavradığını belirten Aydın, "Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Eşim rahatsızlanıp, işten ayrılınca sıkıntı yaşadık. Dükkân açacak paramız yoktu, evde yaptığımız bıçakları sokaklarda gezerek veya pazarlarda satmaya çalıştık. Esenler Belediyesi'nin Nar Projesi'ne başvurduk. 2019'dan bu yana proje kapsamında e-ticaret mağazası üzerinden bıçak satışı yapıyorum. Evimin kirası, mutfak masrafları ve çocukların ihtiyacını karşılıyorum" diyor.Balıkesir'de akaryakıt satış yetkilisi olarak görev yapan Yasemin Önder de bu işe başlarken çevresinden gelen "Bu erkek işi, çalışamazsın, engelli kadrosundasın çabuk yorulursun" eleştirilerine kulak tıkamış. "Ben kendime ve OPET'in Kadın Gücü Proesi'ne güvendim ve işimi sahiplendim" diyor. İşini severek yaptığını söyleyen Önder, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bütün kadınlar bu işi yapabilir, başarabilir. Endişe etmeden istedikleri gibi burada çalışabilirler. Gerçekten farklı bir pencereden bakmak gerekir hayata... Başlarda korkularım vardı. Yapabilir miyim düşüncesi oldu. İşe başlarken araştırarak geldim, başlayınca da tüm korkularımı yendim. Kendi vardiyamda üç erkek arkadaşımla birlikte çalışıyorum. Çalışma günümüzün sonunda raporlarımıza bakıyoruz. Ve onlardan daha çok arabaya baktığımı gördüğümde eşitliği fark ediyorum. Kadın Gücü'nün eşitliğini gösterme için bir fırsat oluyor bu... Ertesi gün de işe çok daha motive geliyorum" diyor.Şanlıurfa'dan Mersin'e taşınan bir ailenin kızı olan 30 yaşındaki Pınar Kılıç, Mersin Uluslararası Limanı'nda vinç operatörü olarak görev yapıyor. İşsizken bu işe başvurmuş. 6 yılı doldurmuş. Kılıç, "Limanın kargo bölümünde çalışıyorum. Gelen gemileri tahliye ediyoruz. Bu işte kendimi buldum. Vincime 'kızım' diye hitap ediyorum. Bütün arızalarını sıkıntılarını hemen anlıyorum. İncinmesini hiç istemiyorum" diyor. Başta ailesinin bu işe karşı çıktığını söyleyen Kılıç, şunları anlatıyor: "Başta 'kepçe şoförü' diye takılıyorlardı. Bunların hepsi geçti. Şimdi ailem benimle gurur duyuyor. Hatta ağabeyim 'Kardeşime helikopter versinler onu da kullanır' diyerek bana duyduğu güveni gösteriyor. Tamamen tesadüf sonucu başladığım işimi çok seviyorum.Limanda 3 kadın vinç operatörü daha var. Ekip arkadaşlarımızla da çok uyumlu çalışıyoruz."43 yaşındaki Fatma Bilici, Türkiye'nin ilk LPG tankeri sürücüsü... 2005'te Shell Türkiye'nin Antalya'daki tesislerinde LPG Sevkiyat Yöneticisi olarak çalışmaya başlamış. Üç yıl önce tehlikeli madde taşımacılığı için gerekli eğitimlerini tamamlamış. Kız meslek lisesi mezunu olan Bilici, "Şu anda ürünü dolum tesislerinden alıp istasyonlara götürüyorum. İstasyonlar da bu durumdan çok memnun. Elbette ilk başta yaptığım iş çok yadırgandı. Yollarda yanımdan geçenler doğru mu görüyorum diye eğilip bakıyordu. Hatta korna çalanlar oluyordu. Zamanla bunların hepsi azaldı. Kadınlardan oluşan bir filo kurma hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diyor.Limakport İskenderun Limanı'nda çalışan 27 yaşındaki Eda Adanır Polat, 5 yıldır konteyner elleçleyen elektrikli ve mobil vinçlerin elektrik bakımı ve arızalarından sorumlu... Elektronik ve Elektrik Mühendisi olan Polat, "Staj dönemimde ofiste çalıştım, bana göre olmadığını anladım. Bir mühendis olarak sahada olmaya karar verdim. İşimi keyifle yapıyorum. Yeri geliyor 50 metrelik vinçin tepesine çıkıyorum yeri geliyor gece mesaisi yapıyorum. İşimi çok severek yapıyorum" diyor.23 yaşındaki Fatma Yücel, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri'nde çalışan tek kadın tesis operatörü. 1.5 yıldır burada çalışan Yücel, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun olmuş. 6 ay kadar madende filtre (susuzlandırma) operatörü olarak çalışmış. Şu anda ana kontrol odasında bilgisayar üzerinden sistemleri takip ediyor. Yücel, "40 erkek tesis operatörü arasında ilk ve tek kadın bendim. Başka kadınlara örnek oldum, 2 kadın operatör daha alındı işe" diye konuşuyor.Sakarya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü'nden mezun olan 29 yaşındaki Yeşim Coşkun, kuryelik yapıyor. Bugüne kadar şirketlerde sekreter ve muhasebe üzerine çalışmış. Coşkun, "Pandemide iş ararken, Aras Kurye Jetizz ilanını gördüm, karar verip başvurdum. İşimde bir ayı doldurdum ve memnunum. Gittiğim adreslerde olumlu tepkilerle karşılaştığım için mutlu oluyorum. Hatta meslekte erkeklerden daha önde olduğumu düşünüyorum" diye yaşadıklarını anlatıyor.