Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Varank 2020 yılı otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını paylaştı

Bakan Varank 2020 yılı otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "2020 yılında yüzde 1,8 büyüyen 'de, 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon, 7,6 milyon beyaz eşya satıldı" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 16:58 ABONE OL
Bakan Varank 2020 yılı otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye'de, 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet ve 983 bin bilgisayar satıldığını bildirdi.

Varank, Twitter hesabından 2020'de Türkiye'de gerçekleştirilen otomobil ve elektronik ürün satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Varank, 2020'de ülkede 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon ve 7,6 milyon beyaz eşya satıldığını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye'yi uzay ligine taşıyacağız

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Varank 2020 yılı otomobil ve elektronik ürün satış rakamlarını paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA