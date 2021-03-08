AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekercinin çabaları sonuç verdi. Bergama ve Kınık'tan sonra şimdi de İzmir'in turistik ilçesi Dikili'ye doğalgaz müjdesi geldi. Dikili Belediye Meclisinin Şubat ayı oturumunda AK Partili meclis üyelerinin ilçeye doğalgaz hattı döşenmesine ilişkin önerisini gündeme almayan CHP Grubu, Mart ayı oturumunda bu sefer aynı önergeyi tekrar meclis gündemine taşıdı. Önerge AK Partililerin de desteği ile oy birliği ile kabul edildi. AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci; "Bergama ve Kınık'tan sonra Dikili de doğalgazla buluşacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

HASRET BİTECEK

"Kınık ve Bergama'dan sonra Dikili de doğalgazla buluşuyor." diye konuşan AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci projenin hayata geçirilmesi ile birlikte ilçedeki 25 bin hanenin doğalgaz özleminin de sona ereceğini söyledi.

Uzun bir süredir Dikili'nin doğalgazla buluşması için yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlatan Şekerci; "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda İzmir milletvekilimiz Hamza Dağ başkanımız ve İzmirgaz'la yaptığımız görüşmeler neticesinde İzmirgaz yetkilileri Dikili'yi de doğalgazla buluşturma kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda İzmirgaz'dan gelen heyet belediye yetkilileri ile görüşme yaptı. " diye konuştu.

ÖNERGEYİ GÜNDEME ALMADILAR

Geçtiğimiz Şubat ayında AK Parti Grubu olarak Dikili Belediyesi ile ilçeye doğalgaz getirilmesi konusunda bir takım görüşmeler yaptıktan sonra önerge verdiklerini hatırlatan Şekerci; "Şubat ayında meclis toplantısında maalesef önergemiz CHP'li meclis üyelerinin oyları ile ret edip gündeme dahi almadılar. Jeotermal olduğu için gerek yok diyenler oldu. İlçedeki jeotermal kaynakları iyi yönetilmediği için bu güne kadar büyük sıkıntılar yaşandı. Dikili halkı yaşananları unutmadı. Bizde AK Parti gurubu olarak doğalgazın ilçeye gelmesi konusunda ciddi bir kamuoyu oluşturduk. Bunun karşısında duramadılar. Sonuç olarak şubat ayın meclis gündemine almadıkları önergeyi mart ayı meclis toplantısında kendileri gündeme getirmek zorunda kaldılar. AK Parti Grubu olarak bizde destek vererek önergeyi meclisten oy birliği ile geçirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte hasret bitecek dikili doğalgaza kavuşmuş olacak." dedi.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Bundan sonraki etapta ilçe meclisinde alınan kararın Büyükşehir Belediyesine gideceğini hatırlatan Şekerci; " Orada da onaylanıp karara bağlanacak. Ardından alınan meclis kararı İzmirgaz'a gönderilecek. Biz de Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ ile görüşüp EPDK lisansları ile birlikte doğalgazın ilçemize gelmesi için çalışmaların başlamasını sağlayacağız. Artık Dikiliye Doğalgazın gelmesi konusunda geri dönüşü olmayan bir yola girdik. İnşallah önümüzdeki süreçte gelişmeleri yakından takip edip halkımızı doğalgazla buluşturacağız." dedi.

ÖNCE DEPOLAMA SONRA HAT

Daha önce Bergama ve Kınık'ta depolama sistemi ile doğalgaz verildiğini hatırlatan Şekerci; "BOTAŞ'ın Bergama'ya Aliağa'dan getirdiği hat bitti. Öncelikle Dikili'de depolama ile başlayacağız. Daha sonra BOTAŞ Dikili'ye de hat çekecek. Buradaki OSB projemizde doğalgaza kavuşacak. Zaten depolama ile hat arasında bir sıkıntı yok. Depolama da gayet rahat. İlk etapta başlamak için uygun. Zaten Dikili'de yürütülmekte olan içme suyu çalışmaları nedeniyle yollarımız bozuk, kazılmış durumda. Asfalt çalışması yapılmadan önce doğalgaz çalışması da yapılırsa çok iyi olur. Hem böylece halkın vergileri ile elde edilen kaynaklar da boşa gitmemiş olur diye düşündük. Aklın yolu bir." diye konuştu.

25 BİN HANE

Projenin hayata geçmesi ile birlikte Dikili'deki 25 bin hanenin doğalgazla buluşacağını belirten Şekerci, doğalgaz hattının sadece Dikili ile sınırlı kalmayacağını Çandarlı'ya da çekileceğini söyledi. Doğalgazın ilk etapta kışlık nüfusun yoğun olarak ikamet ettiği şehir merkezine geleceğini, daha sonra yazlıklar bölgesine de doğalgaz verilebileceğini ifade eden Şekerci; "Aslında bizim düşüncemiz jeotermali yazlıklar ve oteller bölgesine gönderip termal turizmi canlandırmak. Doğalgazı da ilçe merkezine yönlendirerek yılın 12 ayı ilçedeki turizmi canlı tutmak. Hedefimiz bu." diye konuştu.