Giyilebilir teknolojinin kraliçesi

TÜRKİYE'NİN ilk astronot kıyafetini tasarlayan ekipte yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Türker Şener, girişimci, mucit ve anne. Özellikle sağlık alanında 24 patenti olan Şener, giyilebilir teknolojileri çalışıyor. Yurtdışından gelen teklifleri "Ülkemde aldığım eğitimi, ülkemde kullanmalıyım" diyerek reddeden Şener, "Laboratuvar kurdum, 'Elinden alacaklar' dediler. Ürün çıkardım 'Satamayacaksın' dediler. Neler duymadım ki? Amerika'da bir şirket bunları başarabiliyorsa biz de başarabiliriz. Sadece hedef koymak ve vazgeçmemek gerekiyor. Dünya ile yarışan ürünler yapmaya çalışıyoruz. Neden bir Apple Türkiye'de doğmasın?" diye mesaj verdi.