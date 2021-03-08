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Hayat Ar-Ge’de kadın gücü

Giriş Tarihi: 8.3.2021 ABONE OL
Hayat Ar-Ge’de kadın gücü
MOLFIX, Molped, Bingo, Papia, Familia gibi markalarını tüketicilerle buluşturan Hayat Kimya'nın Ar-Ge Merkezi'nde kadınların gücü öne çıkıyor. Hayat Kimya Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışanların yüzde 56'sını kadınlar oluşturuyor. Kadın bilim insanları, ileri teknoloji ekipmanlarla yeni ürün geliştirmenin yanı sıra hammaddeden ambalaj geliştirmeye, üretim teknolojilerinde verimlilik artıracak süreçlere kadar geniş kapsamlı bir Ar-Ge anlayışıyla çalışıyor. Sektörünün "En İyi Ar-Ge Merkezi" ödülüne layık görülen bu merkezde 61 kadın bilim insanı, tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler üretiyor.
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Hayat Ar-Ge’de kadın gücü
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