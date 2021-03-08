İhracatçılardan Afrika’ya sanal çıkarma

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 8-15 Mart tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik düzenlenecek Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programında, gıda, demir ve demir dışı metaller, otomotiv endüstrisi, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon gibi alanlardan birçok ürün Afrikalı ithalatçılara tanıtılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, öncülüğünde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda, 2020 boyunca 12 Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilirken, bu programlarda toplam 252 ihracatçı firma, 791 yabancı ithalatçı firma ile bin 873 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığının 2003 yılında başlattığı Afrika ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi çerçevesinde 2003 yılında Afrika kıtası ile 5.4 milyar dolar olan ticaret hacmi 2020 yılında 25.3 milyar dolara ulaştı. Kıtaya olan ihracat ise 2003 yılında yalnız 2.1 milyar dolar iken, 2020 sonunda 15.2 milyar dolara ulaştı.