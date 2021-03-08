Kadın girişimci sayısı 150 bine ulaştı

HÜKÜMETİN, kadın istihdamının artırılması ve iş dünyasına katılım için uyguladığı politikalar sonuçlarını verdi. Kadınların işgücüne katılma oranı son 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Kadın girişimci sayısı iki katına çıkarak 150 bine yaklaştı, 73 ildeki kadın kooperatifi sayısı 461'e ulaştı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği istihdam politikaları ile son 16 yılda işgücüne dâhil olan kadın sayısı yüzde 60 arttı. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 23.6'dan yüzde 30.6'ya çıktı. Kadın profesör sayısı 3 katına çıktı, yönetici pozisyonundaki kadınların oranı yüzde 20'ye yükseldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın girişimcileri desteklemek için yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Pekcan, girişimci kadınlara yönelik projeler ve desteklere ilişkin şunları söyledi: "İhracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim, network ihtiyaçlarının giderilmesine destek amacıyla Export Akademi Projesi'ni geçirildi. Ulusal düzeyde tüm kadın girişimcilere ulaşılması, ihtiyaç duydukları networklerin oluşturulması amacıyla yaşama geçirilen Kadın Girişimci Fiziki Network Projesi güncellendi. Proje kapsamında Düzenlenen toplantılara bin 300'ün üzerinde kadın girişimci katılım sağladı. Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu Projesi ile kadınların iş yapmalarını kolaylaştırmak, web sitesi ve mobil uygulamadan oluşan bir platform geliştiriliyor. Platformun yazılım çalışmaları sürüyor."Hükümetin kadın istihdamının artırılması için verdiği destekler sonuç verdi, son 18 yılda işe giren kadın sayısı 3 milyonu geçti. İŞKUR'un aktif işgücü programlarından yararlanan kadınların sayısı 2 milyona ulaştı.Kadın kooperatifleri de istihdamı büyüttü. 222 kooperatif 40 bin kadına iş kapısı açtı. Kadın işgücüne katılımın 2023 sonuna kadar yüzde 38.5'e, istihdamın da yüzde 34'e, çıkarılması hedefleniyor