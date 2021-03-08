Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kadın girişimci sayısı 150 bine ulaştı

Kadın girişimci sayısı 150 bine ulaştı

Son 16 yılda işgücüne dahil olan kadın sayısı yüzde 60 arttı. Kadın girişimci sayısı da iki katına çıkarak, 150 bine ulaştı. ’un aktif işgücü programlarından ise 2 milyon kadın yararlandı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 8.3.2021 ABONE OL
Kadın girişimci sayısı 150 bine ulaştı
HÜKÜMETİN, kadın istihdamının artırılması ve iş dünyasına katılım için uyguladığı politikalar sonuçlarını verdi. Kadınların işgücüne katılma oranı son 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Kadın girişimci sayısı iki katına çıkarak 150 bine yaklaştı, 73 ildeki kadın kooperatifi sayısı 461'e ulaştı.

İŞGÜCÜNE KATILIM % 60 ARTTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği istihdam politikaları ile son 16 yılda işgücüne dâhil olan kadın sayısı yüzde 60 arttı. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 23.6'dan yüzde 30.6'ya çıktı. Kadın profesör sayısı 3 katına çıktı, yönetici pozisyonundaki kadınların oranı yüzde 20'ye yükseldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın girişimcileri desteklemek için yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Pekcan, girişimci kadınlara yönelik projeler ve desteklere ilişkin şunları söyledi: "İhracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim, network ihtiyaçlarının giderilmesine destek amacıyla Export Akademi Projesi'ni geçirildi. Ulusal düzeyde tüm kadın girişimcilere ulaşılması, ihtiyaç duydukları networklerin oluşturulması amacıyla yaşama geçirilen Kadın Girişimci Fiziki Network Projesi güncellendi. Proje kapsamında Düzenlenen toplantılara bin 300'ün üzerinde kadın girişimci katılım sağladı. Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu Projesi ile kadınların iş yapmalarını kolaylaştırmak, web sitesi ve mobil uygulamadan oluşan bir platform geliştiriliyor. Platformun yazılım çalışmaları sürüyor."

DESTEKLER GÜÇ VERDİ
Hükümetin kadın istihdamının artırılması için verdiği destekler sonuç verdi, son 18 yılda işe giren kadın sayısı 3 milyonu geçti. İŞKUR'un aktif işgücü programlarından yararlanan kadınların sayısı 2 milyona ulaştı.

40 bin kadına iş kapısı
Kadın kooperatifleri de istihdamı büyüttü. 222 kooperatif 40 bin kadına iş kapısı açtı. Kadın işgücüne katılımın 2023 sonuna kadar yüzde 38.5'e, istihdamın da yüzde 34'e, çıkarılması hedefleniyor

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın girişimci sayısı 150 bine ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA