Kadınlara kooperatiflerine özel teşvik

Kadınları toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirmek için kadın kooperatiflerine özel teşvikler veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri koordinasyonunda Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları oluşturuldu ve yıllık iş planları hazırlandı. Kadın kooperatiflerine yönelik birçok konuda eğitim çalışmalar yürütülüyor ve destekler sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu kapsamda 731 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları, etkinlikleri ile 34 bin 409 kişiye ulaştık. 274 kadın kooperatifi ziyareti gerçekleştirdik ve 176 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek verdik. Artık kadınlarımız 480 kooperatifte toplam 9 binden fazla kadın üyesi ile hizmet üretmeye devam ediyor" dedi.