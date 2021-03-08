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’da : 8 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram, çeyrek ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı ’da haberleri gelmeye başladı. Haftanın ilk günü itibariyle canlı ve güncel rakamları merak edenler Kapalıçarşı’daki son durumu öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Özellikle Aralık ayında ciddi düşüşe geçen gram fiyatının 413 lira civarında seyretmesi piyasaları hareketlendiriyor. Tam bu noktada alış ve satış rakamları anlık değişen , 8 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram, çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte canlı ve güncel rakamlar ile bilgisi…

Giriş Tarihi: 8.3.2021 07:29 Son Güncelleme: 8.3.2021 07:30 ABONE OL
Son dakika Kapalıçarşı’da altın fiyatları: 8 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika… Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Ellerinde değerli sarı metali bulunduran vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce muhakkak altın fiyatları ne kadar, 8 Mart Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram, çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının başlamasıyla son dönemde düşüşe geçen çeyrek altın 677 liradan güne başlarken gram altın 413 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca yatırımcının gündeminde yer alan altın fiyatları son dakika canlı rakamlar yakından takip ediliyor. Son olarak gram altın 413 TL, çeyrek altın 677 TL, cumhuriyet altın 2.739,00TL'den güne başlarken 8 Mart 2021 Bugün altın fiyatları ile ilgili detaylar şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 375,85

SATIŞ: 404,39

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.354,00

SATIŞ: 1.380,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.646,84

SATIŞ: 2.698,17

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.777,00

SATIŞ: 2.860,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.739,00

SATIŞ: 2.781,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.354,00

SATIŞ: 1.380,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 677,00

SATIŞ: 690,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 413,82

SATIŞ: 413,91

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Son dakika Kapalıçarşı’da altın fiyatları: 8 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
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