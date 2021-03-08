Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? KÇÖ için son tarih...

Kısa çalışma ödeneği, salgın döneminde hem işveren hem de işçilerin ekonomik anlamdaki mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşlara sağlanan ödeneklerden bir tanesiydi. Bu noktada ödenekten faydalanan vatandaşlar "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" sorularını Mart ayının gelmesiyle beraber araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için Mart sonunu işaret etmiş ve sona ereceğini ifade etmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgın döneminde vatandaşların ekonomik anlamdaki mağduriyetine bir nebze olsun destek verebilmek amacıyla çeşitli ödenekler sağlanmış bunlardan biri de Kısa Çalışma Ödeneği olmuştu. Ülkemizde normalleşme adımları uygulamaya geçerken KÇÖ için son tarih de bildirildi. Ödenek 31 Mart tarihinde sona erecek.