Limanda kadınlar %15’e ulaştı

DÜNYA çapında 53 bin çalışanı ile uçtan uca lojistik hizmeti veren DP World, Türkiye'de kadın çalışanların oranını arttırıyor. Lojistik ve liman işletmeciliğinde yüzde 3 gibi düşük bir oranda kalan kadın çalışan oranı DP World Yarımca'da yüzde 15, DP World dünya genelinde ise yüzde 8.9 gibi yüksek bir orana ulaştı. Geçtiğimiz yıl "Kadın Liderlik" programı da başlatan firma, yetenekli kadın çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlıyor. Liderlik Programı'na Avrupa'da 17 kadın çalışan dahil edildi ve biri de Türkiye'den. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açıklamalarda bulunan DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, "Kadın çalışan sayısını arttırmak için yapılanlardan gurur duyuyorum. Çünkü ortalaması yüzde 3 olan bir sektörde, istikrarlı bir şekilde yüzde 15'in üstünde bir katılım sağladık. Ama burada durmayacağız. Sayıyı artırırken bir yandan da daha üst pozisyonlara yükseltmeyi başaracağız" dedi.