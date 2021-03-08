Mersin’i gururlandıran projeye iki ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli ödül yarışmaları arasında yer alan "Türkiye Şehir Ödülleri" organizasyonu kapsamında, Erdemli Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Erdemli Ticaret Odasının ortak çalışması olan OLBA KÜLTÜR YOLLARI PROJESİ, yılın en başarılı Turizm Projesi seçilirken, yaptığı projelerle kente verdiği katkı ve hizmetlerden dolayı en çok proje yapan üniversite olarak Mersin Üniversitesi 2020 yılı " YILIN ÜNİVERSİTESİ ÖDÜLÜ" ne layık görüldü.

Turizm kategorisinde 109 proje arasından birinci olan "Olba Kültür Yolları Projesi" ile "YILIN TURİZM PROJESİ ÖDÜLÜ" Proje yürütücüsü olarak Mersin Üniversitesinin, paydaş olarak ta Erdemli Belediyesi ve ETSO'nun oldu.

2017 yılından bu yana her yıl düzenlenen organizasyonun ödül töreni bu yıl Ardahan Valiliğinin ev sahipliğinde Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Yoğun bir katılımın olduğu organizasyonda ödülleri Mersin Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar alırken, Erdemli Belediyesi adına ise Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız aldı. Ödül Töreninde organizasyon komitesi ile Ardahan protokolüne Erdemli'yi temsilen yöreye ait ürünlerle tarihi ve turizm içerikli tanıtım broşürleri takdim edildi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ödüllerle ilgili olarak yaptığı açıklamada Mersin Üniversitesi olarak Yılın Turizm Projesi ve Yılın Üniversitesi Ödüllerini almaktan duydukları gurur ve mutluluğu belirterek, "Üniversite olarak öncelikle Mersinimizin kalkınması ve gelişmesi için büyük çaba harcıyoruz. Tüm kadromuzla gururluyuz. Ama özellikle belirtmek istiyorum ki ulusal platformda iki ödülü kazanmamızda büyük özveri ve çaba harcayan Proje ekibimize çok teşekkür ediyorum. İlimizde tüm kurumlarla yakın işbirliği içerisindeyiz. Ancak Erdemli Belediyesi ile yaptığımız ve halen devam etmekte olan çalışmalarımız ayrıca ses getirmektedir. Bu konuda verdikleri destekten ve işbirliğinden dolayı başta Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Orhan Sarı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da yaptığı açıklamada Mersin Üniversitesinin paydaşı olarak aldıkları ödülden dolayı çok mutlu olduklarını bildirdi.

Başkan Mükerrem Tollu açıklamasında şunları kaydetti; "Belediye olarak ilçemizin sadece rutin belediyecilik hizmetleri ile değil, sosyo-kültürel alanda da gelişip kalkınması için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Başkan Tollu, yol haritamızda ilimiz ve ilçemizdeki tüm dinamiklerle işbirliği yapma çalışmamız ön plandadır. Özellikle ilim ve bilimin yuvası üniversitemizle daha sıkı bir işbirliğimiz var. Çok sayıda projede birlikte çalışıyoruz. Ortak olduğumuz Olba Kültür Yolları projemizle yılın turizm projesi ödülünü almaktan onur duyuyoruz. Ayrıca Mersin üniversitesini başta Rektörümüz olmak üzere tüm ekibini Yılın Üniversitesi ödülü almalarından dolayı yürekten kutluyorum. Çalışmalarımız el birliği ile devam edecektir."