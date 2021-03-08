Migros kadın akademisinde hedef 1 milyona ulaşmak

CİNSIYETve fırsat eşitliğini esas alan politikalarıyla topluma değer katan çalışmalara imza atan Migros, yepyeni bir eğitim platformunu hayata geçiriyor. Migros, kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla Migros Kadın Akademisi'ni kurdu. Kişisel gelişim eğitimleri, hobi kazandırma ve mesleki eğitimler gibi birçok alanda üyelerine destek verecek olan Migros Kadın Akademisi, işini kurma noktasına gelen kadınların çalışma hayatına katılımlarına ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olacak. Migros, bu akademi aracılığıyla 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyor.Migros Kadın Akademisi'ne katılan kadınlar, iş hayatına atılabilmek için yeni beceriler kazanma ve kendi işini kurma imkânına sahip oluyor. Migros Kadın Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alan ve belirlenen kalite süreçlerini başarıyla geçen kadın üreticilere, el emeği ürünlerini tüketicilerle buluşturabilme fırsatı da sunuyor.