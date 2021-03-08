Neutrogena ‘Ellerine Sağlık’ diyor

NEUTROGENA, bu yıl Dünya Kadınlar Günü için duygusal bir kampanyaya imza attı. Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı filmlerle sağlık çalışanı, eğitimci, çiftçi, yazılımcı, tasarımcı gibi hayatımıza elleri ve emekleriyle dokunan tüm kadınlara "ellerine sağlık" diyerek teşekkür eden şirket, herkesi hayatlarında emeği olan kadınlara "ellerine sağlık" demeye davet etti. Kampanya filminde; aldığımız ilk nefesten, öğrendiğimiz harflerde, giydiğimiz kıyafetlerden, kullandığımız en yeni teknolojilere ve hatta yediğimiz yemekten içtiğimiz çaya kadar hayatımızda pek çok kadının eli olduğunu vurgulayan Neutrogena, hayatımıza dokunan tüm kadınların ellerine sağlık diyor. Neutrogena, kampanyada özellikle "8 Mart, üzerimizde eli olan o kadınlara teşekkür edilecek günlerden sadece biri" mesajı ile kadınlara verilen değerin bir günle sınırlı olmaması gerektiğine dikkat çekti.