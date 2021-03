Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden altın uyarısı...

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Çeyrek altının 900 liraya kadar çıktığını, şu an 720 lira olduğunu dile getiren Murat Yılmaz, "Yüzde 20 civarı bir düşüş oldu. Yani şu an tam altın alma zamanı. Çeyrek altının şu an fiyatı 720 lira. Yarım altın 1440 lira. Tam altın 2880 lira. Ata altın 2915 lira. Eskiye göre Ata altına talep yok. Geçe sene daha çok satmıştı. Daha çok birikim amaçlı tercih ediliyor." dedi.