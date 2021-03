Son dakika haber: Bir 'Tık' ile paranızı hesaplarına geçiriyorlar: Dolandırıcıların 'SON DAKİKA' oyunu!

SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA HER LİNKE TIKLAMAYIN



Dijital dünya, gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi dolandırıcılık ve riskli olayların merkezi haline geldi. Çeşitli ikna teknikleri, manipülasyon, yalan haberler, sponsorlu ve güvenilir imajı olan reklamlarla ve kampanyalarla her an internet dolandırıcıların ağına düşülebiliyor. Siber dolandırıcılar sosyal medyanın sunduğu "sponsorlu yayınlar" özelliği sık olarak kullanmaya başladı. Kendilerine resmi, kurumsal bir hesapmış gibi bir görünüm veren bu yöntemle, sosyal medyada linkler paylaşan dolandırıcılar, genellikle bankaların web sayfaları, çok kullanılan online alışveriş siteleri, internet sağlayıcı firmalar, süpermarketler, giyim firmaları, bahis siteleri taklit eden bu linkleri gerçek zannedip tıkladığınızda zararlı yazılımlar telefonlara yerleşmesini sağlıyor. Kişi gün içerisinde mobil bankacılık uygulamasına müşteri numarası-şifre gibi bilgilerinizi girdiğinde dolandırıcıların ağına takılıyor. Dolandırıcılar artık banka hesaplarını erişerek her işlemi yapabiliyor.