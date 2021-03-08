Son dakika: Karadeniz'de gaz için hummalı çalışma

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin vatandaşla 2023'te buluşması için çalışmalar başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği 405 milyar metreküp doğalgazın karaya ulaşması için gerekli 210 kilometrelik boru hattının mühendislik ve detay etüt çalışmalarına başladı. Üretim tesislerinin kurulacağı Filyos Bölgesi'nde zemin etüdü çalışmaları ve yatırımlara ilişkin ÇED raporu çalışmaları sürüyor.