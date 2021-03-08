TCMB Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı faiz kararı bekleniyor...

Piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta belirlenen tarihte gerçekleşecek olan PPK toplantısından çıkacak karar merakla beklenirken Küresel piyasalarda Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yapmıştı. Binlerce kişi bu noktada "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Gelen son dakika bilgisine göre; TCMB faiz kararı önümüzdeki hafta Perşembe günü açıklanacak…

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı haftanın ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021'de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat ayında ise yeniden faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Şimdi ise gözler Mart ayı kararında…