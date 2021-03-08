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Başkanı Aycı: Rakiplerimizden olumlu yönde ayrıştık

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , salgın döneminde THY’nin rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları ile olumlu ayrıştığını söyledi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 8.3.2021 10:56 ABONE OL
THY Başkanı Aycı: Rakiplerimizden olumlu yönde ayrıştık

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şirketin Yeşilköy'deki genel yönetim binasında salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektörünün en zor yılı olarak anılan 2020 yılını ve bu yılki hedefleri konusunda değerlendirmelerde bulunuyor.

Salgın nedeniyle havacılık sektöründe rakamlar bir anda 20 yıl geriye gittiğini belirten THY ile ilgili rakamların zaman zaman çarpıldığını belirtti
Aycı' nin THY'nin rakiplerinden operasyonel ve finansal sonuçları ile tüm olumlu ayrıştığına dikkat çekti

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THY Başkanı Aycı: Rakiplerimizden olumlu yönde ayrıştık
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