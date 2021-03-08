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’den araç kiralama açıklaması: Daha düşük fiyata kiralayacağız

Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay THY’nin araç kiralama ihalesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 8.3.2021 12:23 ABONE OL
THY’den araç kiralama açıklaması: Daha düşük fiyata kiralayacağız

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay THY'nin araç kiralama ihalesine yönelik eleştirilere cevap verdi. THY'nin 15 yıldır operasyonda kullandığımız araçları kiralama yöntemi ile temin ettiğini belirten Çay " 3. yılını doldurduğumuz şirketten 1 yıl uzatma talebinde bulunduk. 1 yıl uzatma ciddi bir artış oranı ile geldi.

Bu bizim maliyetlerimizi ciddi oranda yükseltecekti. Araçların maliyetlerini ve segmentlerini yayarak ihale çıktık. Şirketin 4. yıl için verdiği fiyattan daha makul fiyata kiralayacağız. Ciddi düşük rakamlarda tedarik edeceğiz"

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THY’den araç kiralama açıklaması: Daha düşük fiyata kiralayacağız
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