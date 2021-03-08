Uçak bakımına kadın eli değdi

Türkiye'de23, dünyada ise 44 istasyonda başta Türk Hava Yolları uçakları olmak üzere 100'den fazla havayolu şirketine kesintisiz bakım desteği sağlayan THY Teknik A.Ş bünyesinde görevli kadın uçak teknisyeni sayısı her geçen gün artıyor. Şirkette 190 kadın teknisyen çalışıyor. Ayrıca 60 kadın mühendis görevli. 11 yıllık teknisyen Gözde Oruç (29) kadınlar için sarf edilen "Lastiği patlasa yolda kalır" düşüncesini hatırlatarak "Günde kaç uçak lastiği değiştiriyoruz belli değil" dedi.3 yıllık teknisyen Sema Avşar (27) ise küçüklüğünden beri tamir işlerinde babasına yardım ettiğini söyledi. Avşar "Dünyaya bir daha gelsem bu işi tekrar yaparım. Bence bir mesleğin cinsiyeti olmamalı" diye konuştu. Merve Büyükkapu (26) da hat bakım mekanik biriminde görevli. Büyükkapu "Ailem ilk başlarda erkek işi diye karşı çıktı. Bu işi benim yapacağımı, kendim deneyimlemek istedim. Gözümü korkutmadı" şeklinde konuştu.