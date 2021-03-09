Bakan Pakdemirli: 3 bin 119 kadın yatırımcıya 2 milyar TL hibe sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizde toplam istihdamın yüzde 31'inin kadınlardan oluştuğunu, çalışan kadınlarımızın yüzde 41'nin de tarım sektöründe istihdam edildiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ana teması "Tarımda 21 Özgün Kadın" olarak belirlenen toplantıya katıldı. "Tarımda 21 Özgün Kadın" hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Ben Yaptım Sen de Yaparsın!" sloganı ile tarımsal üretimde başarılı olmuş, kendi fikrini hayata geçirmiş 21 ilham veren hikâyenin kahramanlarının kadın çiftçiler olduğunu ifade etti. Bakan Pakdemirli, 2015-2020 yılları arasında 33 il özel projesi ile 2 bin 40 kadın çiftçi eğitim almasını sağladıklarını açıkladı. Proje doğrultusunda 340 kadın çiftçiye ise yeni istihdam ortamı oluşturduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, kadın çiftçilerin mesleki beceri kazanmalarını sağlayarak tarımda girişimcilik kapasitelerini artırmayı ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamalarını amaçladıklarını belirtti. Bakan Pakdemirli Bakanlık olarak tarımda kadın potansiyelini değerlendirebilmek için kadın girişimcilerin sayısını artırmayı amaçladıklarını da dile getirdi.

KADIN ÇALIŞANIN YÜZDE 41'İ TARIMDA

Dünyada Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 37'sinin kadınların gayretinden geldiğini bildiren Bakan Pakdemirli, dünyada tarımsal işgücünün yüzde 43'ünü kadınların oluşturduğunu hatırlattı. Gıda üretiminin yarıdan fazlasında kadınların emeği olduğunu söyleyen Pakdemirli şöyle konuştu:

"Ülkemizde toplam istihdamın yaklaşık yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Çalışan kadınlarımızın yüzde 41'i tarım sektöründe istihdam ediliyor. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım sektörüdür. Kadınlar, tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin adeta teminatı noktasında. Bu nedenle, "tarımın gizli mimarları" ve "isimsiz kahramanları" olan kadınlarımızı gündemin ilk sıralarına almalı."

3 BİN 119 KADIN YATIRIMCIYA 2 MİLYAR TL HİBE

Bakanlık olarak kadınların girişimci ruhlarını ön plana çıkarmak, üretime daha çok katmak ve kendi işlerinin patronu olmalarını sağlamak adına birçok proje yürüttüklerini anımsatan Bakan Pakdemirli, bütün politikalarında kadınlara pozitif ayrımcılık sağladıklarını ifade etti. Bakan Pakdemirli şu değerlendirmede bulundu:

"Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, IPARD programlarında kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek öne çıkmasının sağlıyoruz. IPARD hibeleri kapsamında 3 bin 119 kadın yatırımcımızın projesine 2 Milyar TL hibe sağladık. Bu hibeler ile kadınlarımızın kırsalda 4 milyar yatırım yapmasının önünü açtık. Yine, yereldeki kalkınma projelerini desteklediğimiz IPARD-LEADER programında, destek başvurusu yapacak Yerel Eylem Gruplarının yönetim kurulunda en az bir kadın üye şartı arıyoruz."

19 YILDA 3 MİLYONDAN FAZLA KADIN ÇİFTÇİYE EĞİTİM

Tarım Bakanlığı yürütülen tüm program ve projeler kapsamında, son 19 yılda yaklaşık 250 bin faaliyetle, toplam 3 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim sağladıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3 yılda ise yaklaşık 50 bin faaliyette 850 bin kadın çiftçimize eğitimler verdik. 2015 yılında başlattığımız "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programını yürüttük. Bu kapsamda; 81 ilde 5 bin 292 kadın çiftçiyi sertifika sahibi yaptık ve bir iş fikri ile proje hazırlamalarını sağladık. Ayrıca 2015 yılından itibaren gerçekleştirilen "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni" ile dereceye giren başarılı projeler hayata geçirildi. Bu program sadece ülke çapında değil uluslararası platformda da sesini duyurarak, 2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerinde ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki ulusal projeden biri oldu.

IŞIKGECE: TOPRAK, EN DEĞERLİ SERMAYEMİZ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe yaşın Işıkgece, "Güçlü kadın güçlü aile, güçlü toplum, güçlü ülke demek. Kırsal kalkınma da ise en önemli unsur yine kadınlarımızdır. Tarımsal üretimin en önemli bileşeni olan kadınlar; sektöre kattıkları değer ve üretimin her aşamasında aldıkları aktif rollerle tarımın kilit parçası, toprağın esas sahibidir. Toprak, bizim en değerli sermayemizdir." diye konuştu.

Bu bilinçle üreticilerin, çiftçilerin bilgiyle buluşmasını sağlamak için Bakanlık olarak çeşitli projeler ve faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yardımcısı Işıkgece, "Çiftçilerimizin tarımsal yeniliklerle bilinçli üretim yapmalarını sağlamaktayız. Çünkü bu sektörde tarımsal gelişmeleri takip eden, bilinçli üretim yapan, aldığı eğitimi uygulayan, modern üretimin gereklerini yerine getiren üreticilere ihtiyacımız var." dedi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı ile kadın girişimciler ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınları desteklemek amacıyla ABC Deterjan ve Coca-Cola Türkiye ile iş birliği protokolü imzalandı.

ABC Deterjan tarafından "Yerli Yerinde Aynısefa Projesi" ile kullanım alanının genişliğine rağmen faydaları bilinmeyen Aynısefa bitkisinin ulusal pazarda tanıtılması ve ülke ekonomisine kazandırılması projesi hayata geçirilecek. Ayrıca ABC Deterjan tarafından kurulacak işletmede kadınların ürettikleri her türlü meyve sebzenin kurutularak ekonomiye kazandırılması da sağlanacak.

Coca-Cola Türkiye ise TOBB Kadın Girişimci Kurulu ve Habitat Derneği ile yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi kapsamında, kırsal alanda kadın girişimcilere ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olup faaliyet gösteren kadın çiftçilere yönelik olmak üzere yaklaşık 1.000 kişiye eğitimler verecek. Söz konusu projelerle Tarım Bakanlığı girişimci kadınların ekonomiye katkısını artırmayı, kadınların girişimlerini daha geniş kitlelere duyurmayı da amaçlıyor. Proje kapsamında başarılı kadınlara ödül verilmesi de planlanıyor.