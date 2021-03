Daha adil gelecek için kadınlar işbaşına

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın ruhunun yaşamın hamuruna katılmadığı bir geleceğin, eksik ve yarım olacağını söyledi. Emine Erdoğan, Halk Bankası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, Üreten Kadınlar Zirvesi'ne gönderdiği video mesajla izleyicilerle buluştu.Halkbank'a tüm kadınlara ilham olacak bu etkinliği düzenlediği için teşekkür eden Emine Erdoğan, "Kadınlarımıza açtığı her tür kredi ve imkân, umutlarımızı artırıyor. Bu desteklerin, katlanarak artmasını diliyorum" diye konuştu. Emine Erdoğan, içinde çocuklarımızın yaşamasına razı olacağımız geleceğin dünyasının, kadın eli değmeden kurulamayacağının altını çizdi.Zirvedeki tüm kadınların birer "kutup yıldızı", hayat yolunu çizme arayışındaki genç kızlar için de "yol gösterici" olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Kadınlar, birbirini destekleyip güç birliği yaptıkça her zamankinden daha güçlü bir toplum olacağımıza inancım tamdır" dedi. Emine Erdoğan, sanayi devrimiyle modern dünyanın, kadınları "çalışan-üreten" diye etiketlediğini, bu sistemin dışında kalanları ise "atıl" olduklarına inandırdığını vurguladı.Salgın günlerinde, dünyanın yeniden şekillendiğini ve tüm dünyanın büyük bir yarış içinde olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün salgın şartları, çalışma hayatı ile ilgili tüm ezberleri bozmuş durumda. Evlerin içi birçok insan için ofis haline geldi, yeni iş modelleri gelişti. Tüm bunlar kadınların da girişimci ruhlarını yürürlüğe sokabilecekleri büyük fırsatlardır. Şunu unutmayalım, kadın ruhunun yaşamın hamuruna katılmadığı bir gelecek, eksiktir, yarımdır. Dolayısıyla daha adil, içinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için kadınları iş başına davet ediyorum. Güçlü Türkiye'nin ancak güçlü kadınlarla mümkün olduğuna, yürekten inanıyorum."KENDİ işini kurmuş veya kurmak isteyen girişimci kadınları cesaretlendirerek, onları teşvik etmeyi ve yılmadan yollarına devam etmeleri için moral aşılamayı hedeflediklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, zirvede 'Kadın Girişimci Kredisi'nin müjdesini verdi. Arslan, "İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik Kadın Girişimci Kredisi ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkân tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar destek sunmayı hedefliyoruz. Bu ürünün yanı sıra farklı destek paketlerimizle de kadınların finansmana erişimde pozitif ayrımcılık ve öncülük yaptığımızı paylaşmak isterim. Örneğin; KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel Kadın girişimcilerimize bir diğer kredi ürünümüz olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarımızın 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunuyoruz" dedi. 2020 yılında 180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkâra, bir kısmı sıfır faizli olmak üzere, toplam 8 milyar TL Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi kullandırdıklarını hatırlatan Arslan, "Kadın girişimciler, sıfır faizli kredilerden de faydalanabilmektedir" dedi.EMİNEErdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üretimi, belli kalıplar içine sıkıştırarak, kadının hayatın içindeki emeğini, görünmez kıldı, özgüvenlerini elinden aldı. Halbuki Anadolu kadınının, tarih boyunca üretmediği, çalışmadığı tek bir an olmamıştır. Köklü medeniyet tarihimizde kadın, yaradılışının tüm cevherlerini, hem sosyal hem de ekonomik hayata katmıştır. Toplumumuzun kendine has ruhu ve gücü, kadınlarımızın hem ev içinde hem de ev dışındaki emekleriyle kazanılmıştır. O nedenle kadınlarımızın toplumsal hayata ilk kez katılıyormuş algısı, medeniyet tarihimize büyük bir haksızlık olur."EMİNE Erdoğan, küresel akımlar ve sistemlerin, her şeyi ve herkesi tek tip hale getirmenin peşinde olduğuna dikkati çekerek, "Ancak biz, Türk kadınının ezelden beri var olan gücünü yeni kazanıyormuş gibi lanse edemeyiz. Biz uzun zamandır basmakalıp modeller değil, kadının toplumsal hayata katılımını, onun fıtratını örselemeden artıran modeller peşindeyiz. Kadınların özel ve kamusal alandaki hayatlarını dengeli bir şekilde yürütebilmelerine imkân arıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.